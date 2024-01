POL-DO: Betrüger bestiehlt 92-Jährige in ihrer Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0083 Mit zwei Fotos sucht die Polizei Dortmund nach zwei Personen. Diese nahmen am 28. Juli 2023 an einem Bankautomaten der Commerzbank (Hansaplatz in Dortmund) ein vergessenes Portemonnaie an sich und behielten es. Am Freitag (28.07.2023), gegen 20:30 Uhr hob eine 31-jährige Dortmunderin Geld bei der dortigen Commerzbank ab. Dabei vergaß ...

mehr