POL-EU: Auf regennasser Fahrbahn Heck in den Gegenverkehr gerutscht

Mechernich (ots) - Am Donnerstag den 19. Oktober befuhr ein 23-jähriger Kradfahrer aus Kreuzau gegen 9.30 Uhr die Landstraße 169 von Bergbuir kommend in Fahrtrichtung Bleibuir. In einer scharfen Rechtskurve rutschte der Mann auf regennasser Fahrbahn weg. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 ...

mehr