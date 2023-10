POL-EU: Mit Krad weggerutscht

Euskirchen (ots) - Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Freitag (13. Oktober), 17 Uhr bis Montag (16. Oktober), 8 Uhr durch Aufhebeln einer Hintertür in ein Cafe in der Wilhelmstraße in Euskirchen, welches sich zurzeit im Umbau befindet, einzubrechen. Die Unbekannten gelangten nicht in das Cafe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

