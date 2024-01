Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht mit Fotos nach einem mutmaßlichen Betrüger

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0089

Die Polizei sucht mit Lichtbildern nach einem mutmaßlichen Betrüger. Der Mann steht im Verdacht, eine gestohlene EC-Karte mehrfach eingesetzt zu haben.

Die EC-Karte eines 91-jährigen Dortmunders war während eines Einkaufs in einem Discount-Supermarkt an der Emscher-Lippe-Straße in Datteln am 25. Mai 2023 auf bislang unbekannte Art und Weise abhandengekommen. Anschließend wurde sie mehrfach - u.a. für Einkäufe - eingesetzt. Dem 91-Jährigen entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/125130.

Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

