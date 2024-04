Polizei Dortmund

POL-DO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund: Ermittlungserfolg und Festnahmen nach Tatserie von Taschendiebstählen in der Dortmunder Innenstadt

Dortmund (ots)

Seit Ende des vergangenen Jahres kam es in der Dortmunder Innenstadt vermehrt zu Taschendiebstählen. Das Ziel der unbekannten Täter war es, Mobiltelefone zu entwenden. In dem Ermittlungsverfahren gelang es der Polizei Dortmund nun, zwei Männer festzunehmen.

Nach intensiven Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei den Tätern der Taschendiebstahl-Serie in der Innenstadt um eine dreiköpfige Tätergruppierung handelt.

Beim Amtsgericht Dortmund wurde ein Beschluss zu einer Observation erwirkt. Am Montag (14. April 2024) beobachteten Kriminalbeamte gegen 14:30 Uhr zwei Tatverdächtige, die in einem Fanshop in der Strobelallee mehrere Trikots im Wert von über tausend Euro entwendeten. Die Beamten nahmen die beiden Männer daraufhin auf dem Max-Ophüls-Platz vorläufig fest.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 49-Jährigen und einen 20-Jährigen aus Dortmund.

Dem 49-Jährigen konnte eine Beteiligung an einer Tat aus der Serie zugerechnet werden. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor.

Dem 20-Jährigen können aus der Tatserie insgesamt acht Beteiligungen an Diebstählen zugerechnet werden. Ein Haftbefehl wurde unter strengen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund. Ansprechpartner ist Staatsanwalt Tobias Wendt. Telefon: 0231/926-24223.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell