Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Freibad Schwaikheim

Aalen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagabend, 21:30 Uhr, und Freitagmorgen, 07:00 Uhr, drang ein unbekannter Täter durch Einschlagen eines Fensters gewaltsam in das Gebäude des Freibads in der Badstraße ein. Im Gebäudeinnern wurde eine Türe gewaltsam geöffnet und die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht. Spurensicherungsmaßnahmen erfolgten durch die Kriminaltechnik. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Was entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Polizeiposten Schwaikheim bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, sich unter 07195 969030 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell