Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: In Gartenhütte eingebrochen - Unfall auf B 14

Aalen (ots)

Schwaikheim: In Gartenhütte eingebrochen

Am Freitagmorgen wurde im Gewann Schönbühl ein Einbruch in eine Gartenhütte festgestellt. Unbekannte drangen mit brachialer Gewalt in die dortige Holzhütte ein und entwendeten den ersten Feststellungen nach Wandbilder. Der verursachte Schaden an der Hütte beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei Schwaikheim unter Tel. 07195/969030 erbeten.

Fellbach: Unfall auf Bundesstraße

Auf der Bundesstraße 14 ereignete am Donnerstag gegen 23 Uhr ein Unfall, bei dem sich drei Insassen verletzten. Ein 39-jähriger Audi-Fahrer befuhr die rechte Fahrspur in Richtung Waiblingen, als er vor dem Kappelbergtunnel einen Rückstau übersah und auf einen Pkw Ford auffuhr. Dieses Auto wurde noch auf einen VW Golf aufgeschoben. Beim Unfall verletzte sich der Unfallverursacher sowie der zwei Insassen im Pkw Ford. Der Pkw Audi und der Pkw Ford waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Neben Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

