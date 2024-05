POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrerin durch Unfall in Wardenburg leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst: PKW-Diebstahl, Zeugenaufruf In dem Zeitraum vom 17.05.2024, 20.00 Uhr, bis zum 18.05.2024, 08.30 Uhr, entwendeten unbek. Täter einen schwarzen BMW 530d aus der Baumstraße in Delmenhorst. Der BMW war am Fahrbahnrand vor einem Mehrfamilienhaus geparkt. Der Wert des Fahrzeuges wird auf 10.000 Euro geschätzt. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes ...

