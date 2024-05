Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 19.05.2024

Delmenhorst (ots)

Brake: VU mit lebensgefährlich verletzter Person

Am 18.05.24, gegen 17:10 Uhr, befährt ein 20-jähriger Mann aus Wie-felstede mit seinem Pkw die Hammelwarder Str. in Rtg. B212. An der Kreuzung zur Bundesstraße angekommen, beabsichtigt er diese in Fahrtrichtung K211 zu kreuzen. Hierbei schätzt er offenbar die Ge-schwindigkeit des von links auf der B212 herannahenden PKW eines 24-jährigen Brakers unzutreffend ein und setzt seine Fahrt fort. Der 24-Jährige, der die bevorrechtigte B212 aus Elsfleth kommend in Richtung Brake befährt, beabsichtigt weiter geradeaus in Richtung Nordenham zu fahren und kollidiert frontal mit dem nunmehr kreuzen-den Pkw des 20-Jährigen. Der 24-jährige erleidet schwere Verletzungen. Lebensgefahr kann vorerst nicht ausgeschlossen werden. Der 20-Jährige erleidet lediglich leichte Verletzungen. Die B212 muss für 2,5 h halbseitig und für 3,5 h vollgesperrt werden, um die Personen und Fahrzeuge zu bergen und um eine vollumfängliche Unfallaufnahme zu gewährleisten. Beide PKW sind nicht mehr fahrbereit, der Schäden können noch nicht genauer beziffert werden.

Elsfleth: ED in 3 PKW

In der Nacht vom 17.05.24 auf den 18.05.24 öffnet ein bisher unbekannte Täter 2 verschlossene PKW in der Wurpstraße in Elsfleth und entwendet hierbei mehrere Wertgegenstände aus den Selbigen. Bei einem dritten PKW scheitert der Versuch. Diebesgut sind meistens Geldbörsen und Gegenstände von geringem Wert. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Brake unter 04401/9350 zu melden.

Elsfleth: Diebstahl / unbefugter Gebrauch eines KKR

In der Nacht vom 17.05.24 auf den 18.05.24 entwendet ein bislang unbekannter ein Kleinkraftrad mit den vorher erlangten Schlüsseln. Das Kleinkraftrad war in der Lerchenstraße abgestellt und wurde am Vormittag des 18.05.24 durch Spaziergänger in der Straße Fünfhausen gefunden. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Brake unter 04401/9350 zu melden.

Lemwerder: ED Betriebsgelände

Zwei Täter verschaffen sich am 17.05.24, gegen 23:55 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einem Bürogebäude an der Straße Hansering in Lemwerder. Sie entwenden dort 400,- Euro Bargeld und verlassen das Gebäude gegen 00:10 Uhr wieder. Sie verursachen hierbei Schäden von ca. 2000,- Euro. Wer Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Brake unter 04401/9350 zu melden.

Brake: KV

Am 14.05.24, gegen 19:30 Uhr, befährt ein 23-Jähriger Braker den Radweg der Golzwarder Straße. In Höhe der Hausnummer 33 tritt eine männliche Person unvermittelt seitlich gegen das Fahrrad des Brakers. Wodurch dieser zu Fall kommt und sich leichte Verletzungen zuzieht. Der Täter sprintet daraufhin in unbekannten Richtung weg. Einige Ersthelfer sollen dem Braker geholfen haben. Zeugen oder Ersthelfer werden gebeten sich bei der Polizei Brake unter 04401/9350 zu melden.

