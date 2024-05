Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Dieseldiebstahl in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Elsfleth. Im Zeitraum vom 16.05.24, 18:45 Uhr, bis zum 17.05.24, 07:00 Uhr, entwenden bisher unbekannte Täter 230 Liter Diesel von der Baustelle am Vorwerkshof / K230 in Elsfleth. Die Täter haben den Diesel aus zwei an der Baustelle abgestellten LKW entnommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter 04401/9350 bei der Polizei in Brake zu melden.

