BPOL-H: Bundespolizei Hildesheim; Mann mit europäischem Haftbefehl nach Schlägerei im Hauptbahnhof Hildesheim verhaftet

Hannover (ots) - Der aufmerksame Blick einer Zugbegleiterin des Metronoms von Uelzen nach Göttingen führte am gestrigen Tag zu einem per Haftbefehl gesuchten Mann. Sie bemerkte, wie ein männlicher Fahrgast (51) ein längeres Messer im Hosenbund mitführte und alarmierte umgehend die Bundespolizei in Göttingen. Bei Ankunft des Zuges sprachen die Beamten den ...

mehr