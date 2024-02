Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Hannover und der Polizeistation Raschplatz; Schneller gemeinsamer Fahndungserfolg nach Taschendiebstahl

Gestern Nachmittag erschien ein 18-jähriger Syrer auf der Wache der Polizeistation Raschplatz und gab an, dass ihm gerade in einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof der Rucksack gestohlen wurde. In dem Rucksack befanden sich ein IPad und mehrere Reisedokumente von ihm und seinen Familienangehörigen. Schadenshöhe; knapp 2000 Euro.

Da sich der Tatort im Hauptbahnhof befand, wurde durch die Pst Raschplatz die Zivilfahnder der Bundespolizeiinspektion Hannover über den Diebstahl in Kenntnis gesetzt. In einem engen Austausch der beiden Dienststellen wurde sofort eine Auswertung der Videoaufzeichnung durchgeführt. Mit Erfolg, denn nur kurze Zeit später konnte der bis dahin unbekannte Dieb erkannt werden. Zusätzlich wurde das IPad erfolgreich im Bereich des Stellwerks geortet.

Beamte beider Dienststellen begaben sich umgehend dorthin und konnten einen 55-jährigen Deutschen aus Hannover festnehmen. Den Rucksack mit dem gesamten Inhalt hatte er noch bei sich. Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Der gestohlene Rucksack wurde an den glücklichen Eigentümer übergeben.

Seit einem viertel Jahr sind die Bundespolizeiinspektion Hannover, das Polizeikommissariat Mitte und die Polizeistation Raschplatz bestrebt ihre Zusammenarbeit zu vertiefen. Hierzu zählen zum Beispiel gegenseitige Hospitationen, ein regelmäßiger Informationsaustausch und gemeinsame Einsätze. Der Leiter der Bundespolizeiinspektion Hannover, PD Martin Kröger, und die Leiterin der Polizeistation Raschplatz, PHKin Nicole Jeremias, waren sich nach dem gestrigen Fahndungserfolg einig: "Unsere gemeinsamen Maßnahmen zur Stärkung der Sicherheit und Ordnung im und um den Hauptbahnhof Hannover tragen Früchte. Unsere Zusammenarbeit werden wir auch zukünftig fortführen und ausbauen".

