Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Reisender bemerkt Diebstahl: Bundespolizei nimmt Taschendiebe im ICE fest

Hannover (ots)

Am gestrigen Abend kam es zu mehreren Taschendiebstählen im ICE von Bielefeld nach Hannover. Zwei Männer, ein Algerier (24) und ein Marokkaner (26), entwendeten einem ruhenden Reisenden diverse Gegenstände aus dem in der Gepäckablage abgestellten Reisegepäck, darunter ein Tablet, eine Powerbank und Bargeld. Als dieser den Versuch, auch noch das Smartphone zu entwenden, bemerkte, konfrontierte er die beiden Männer und rief die Polizei hinzu. Noch im Zug führte der 24 Jährige aus Algerien den Geschädigten zu dem entwendeten und bereits in einem anderen Waggon deponierten Tablet. Insgesamt wurden Gegenstände von circa 1000 Euro entwendet.

Die bereits am Bahnsteig wartenden Beamten der Bundespolizeiinspektion Hannover nahmen die beiden Taschendiebe aus Nordrhein-Westfalen nach Schilderung der Umstände vorläufig fest. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten die noch fehlende Powerbank und das entwendete Bargeld des Geschädigten. Darüber hinaus stellten die Beamten ein ebenfalls gestohlenes Handy einer 25-jährigen Vietnamesin fest und dass sich der 24-Jahre alte Algerier ohne gültigen Aufenthaltstitel in Deutschland aufhält. Gegen die beiden Männer wird nun wegen des gemeinschaftlichen Diebstahls ermittelt. Gegen den 24-Jährigen aus Algerien leiteten die Beamten zusätzlich ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Aufenthalts in Deutschland ein. Nach Einleitung der Ermittlungsverfahren durften beide Personen die Dienststelle wieder verlassen.

