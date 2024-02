Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Unbedachter Hannoveraner kifft im Hauptbahnhof und landet im Gefängnis

Hannover (ots)

In der vergangenen Nacht erwischten Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn einen 36-jährigen Deutschen beim Konsumieren eines Joints im Hauptbahnhof Hannover. Die Mitarbeiter zogen unverzüglich die Bundespolizei hinzu und übergaben die Person den Polizeibeamten. Diese beschlagnahmten den angerauchten Joint und überprüften die Personalien des Mannes. Dabei stellten sie einen bestehenden Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main fest, da der 36-Jährige eine Geldstrafe noch nicht vollständig bezahlt hatte. Darüber hinaus wurde der Mann zusätzlich durch die Staatsanwaltschaft Hamburg wegen einer weiteren Straftat gesucht. Aufgrund der Feststellungen musste der Gesuchte die Beamten zur Wache begleiteten, wo ein Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes von Marihuana gegen ihn eingeleitet wurde. Da er auch in der Nacht den Restbetrag seiner Geldstrafe nicht erbringen konnte, wurde er für die kommenden 45 Tage in die Justizvollzugsanstalt Hannover überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell