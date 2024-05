Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Raubdelikt zum Nachteil eines Taxifahrers in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am frühen Donnerstag, 16. Mai 2024, gegen 03:05 Uhr, ist ein Taxifahrer in Ganderkesee von bislang unbekannten Tätern ausgeraubt worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Der 63-jährige Taxifahrer erhielt gegen 02:40 Uhr einen Anruf, in dem er darum gebeten wurde, drei junge Männer am Freibad in Ganderkesee abzuholen. Die Fahrgäste sammelte er gegen 02:55 Uhr am angegebenen Ort ein und fuhr über die Adelheider Straße und den Schlutterweg in Richtung Delmenhorst. Am Kreisverkehr in Schlutter klagte einer der Fahrgäste über Übelkeit, weshalb der 63-Jährige anhielt. Die jungen Männer verließen das Taxi. Einer der Männer bedrohte den Taxifahrer in der Folge mit einer Schusswaffe und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Nach dem Erhalt einer geringen Menge Bargelds flüchteten die drei Männer. Der 63-Jährige blieb unverletzt.

Die drei Tatverdächtigen wurden beschrieben als

- ungefähr 18 - 20 Jahre alt - ca. 180 cm groß - von schlanker Statur - sprachen Deutsch ohne Akzent

Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass sich die drei Tatverdächtigen zum Zeitpunkt des ersten Anrufs in der Nähe einer Apotheke in der Straße "Ring" im Ortskern von Ganderkesee aufgehalten haben und dort einen Kurierfahrer um die Bestellung des Taxis gebeten haben. Von dort begaben sie sich zum Freibad in den Heideweg, wo sie schließlich das Taxi bestiegen.

Die Polizei fragt nun,

- wer die Personen im Ortskern, auf dem Weg zum Freibad oder im Heideweg gesehen hat und - wer Hinweise zur Identität der drei Tatverdächtigen geben kann?

Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 044431/941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell