POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Wohnhaus in Hude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Hatten wurde am Donnerstag, 16. Mai 2024, gegen 16:00 Uhr, eine Frau leicht verletzt. Die 23-jährige Oldenburgerin befuhr mit einem Kleinwagen die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg. In Höhe der Anschlussstelle Hatten reagierte sie zu spät auf das Bremsmanöver eines vorausfahrenden 50-Jährigen aus ...

