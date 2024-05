Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln +++ Beschlagnahme von fast 20 Kilogramm Marihuana +++ Haftbefehl gegen einen Hauptverdächtigen erlassen

Delmenhorst (ots)

In einem umfassenden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen und unerlaubten Handels mit Cannabis und Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge hat die Polizei rund 20 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. Gegen einen Hauptverdächtigen ist ein Haftbefehl erlassen worden.

Die seit Anfang 2024 laufenden Ermittlungen führten zu der Erkenntnis, dass sich insgesamt 14 Personen zusammengeschlossen hatten, um sich mit dem Handel mit Betäubungsmitteln eine regelmäßige Einnahmequelle zu verschaffen. Am Dienstag, 14. Mai 2024, wurde eine 34-jährige Pkw-Fahrerin im Stadtgebiet von Delmenhorst kontrolliert. Im Fahrzeug transportierte sie zwei Umzugskartons, von denen süßlicher Geruch ausging. Auf Fragen zum Inhalt antwortete sie ausweichend. Letztendlich fanden die Beamten im Pkw rund 15 Kilogramm Marihuana. Die 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Die bereits im Rahmen des Ermittlungsverfahrens beantragten und erlassenen Durchsuchungsbeschlüsse wurden planmäßig am Mittwoch, 15. Mai 2024, an Anschriften in Delmenhorst, Bremen und den Kreisen Diepholz, Verden und Cuxhaven umgesetzt. Die Einsatzkräfte fanden und beschlagnahmten dabei rund vier Kilogramm Cannabis, eine bereits abgeerntete Plantage samt hochwertigem Equipment, eine Erntemaschine und ungefähr 100 Gramm Amphetamin.

Einen der Hauptverdächtigen, einen 41-jährigen Mann aus den Niederlanden, nahm die Polizei in einem Durchsuchungsobjekt in Delmenhorst fest. Er wurde am Donnerstag, 16. Mai 2024, einem Richter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Haftbefehl erließ. Die 34-jährige Pkw-Fahrerin wurde nach Abschluss der Durchsuchungen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Gegen den festgenommenen 41-Jährigen, die 34-jährige Delmenhorsterin und die anderen zwölf Personen, zehn Männer im Alter von 25 bis 59 und zwei Frauen im Alter von 29 und 42 Jahren wird wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen und unerlaubten Handels mit Cannabis und Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell