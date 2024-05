POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eigentümer eines auffälligen Mountainbikes gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Hude war am Donnerstag, 16. Mai 2024, das Ziel von Einbrechern. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von 08:50 bis 13:30 Uhr hebelten sie eine Tür des Hauses in der Linteler Straße, Nähe Bremer Straße, auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Dabei entwendeten sie Bargeld. Die Polizei sucht nun ...

mehr