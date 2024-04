POL-NI: Fledermaus gerettet

Eystrup (ots) - Am 12.04.2024 zwischen 19:45 und 20:00 Uhr kommt es in der Dodstraße in Eystrup in Höhe der Lindenapotheke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkind und einem Fahrradfahrer. Das Kleinkind, das auf etwa vier Jahre geschätzt wird, ist zu diesem Zeitpunkt zusammen mit seinen Eltern unterwegs und läuft plötzlich über die Straße. Nach dem Unfall findet zwischen den Beteiligten ein Austausch statt, ...

mehr