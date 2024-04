POL-NI: Kind nach Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer gesucht

Stadthagen, Am Sonnenbrink (ots) - Am So., 14.04.2024, 01.30 Uhr, bemerken die Beamten auf der Straße Am Sonnenbrink einen jungen Mann (21 Jahre alt) auf einem Fahrrad. Bei einer anschließenden Kontrolle stellen sie fest, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss steht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.(Ro) Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg Polizei Stadthagen Einsatz- und Streifendienst Vornhäger Straße 15 31655 Stadthagen Telefon: ...

