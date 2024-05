Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 19.05.2024

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: PKW-Diebstahl, Zeugenaufruf

In dem Zeitraum vom 17.05.2024, 20.00 Uhr, bis zum 18.05.2024, 08.30 Uhr, entwendeten unbek. Täter einen schwarzen BMW 530d aus der Baumstraße in Delmenhorst. Der BMW war am Fahrbahnrand vor einem Mehrfamilienhaus geparkt. Der Wert des Fahrzeuges wird auf 10.000 Euro geschätzt. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst (Tel.: 04221-1559-0) zu melden.

Delmenhorst: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Am 18.05.2024, um 14.50 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Motorradfahrer (aus Delmenhorst) die Rosenstraße in Delmenhorst. Als der Mann in eine Grundstückszufahrt einbiegen wollte, bremste er zu stark ab und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog der Motorradfahrer sich Verletzungen zu und er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad blieb unbeschädigt.

Delmenhorst: betrunkener Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich

Am 18.05.2024, um 23.45 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer (aus Delmenhorst) die Friedensstraße in Delmenhorst, stürzte alleinbeteiligt und zog sich Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss steht. Ein Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,06 Promille. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell