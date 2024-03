Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Polizei sucht Eigentümer von aufgefundenem E-Bike.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe sucht den Eigentümer eines am Montag (18.03.2024) in Extertal bei Straßenreinigungsarbeiten aufgefundenen E-Bikes. Das graue Trekking-E-Bike der Marke Prophete lag verschlossen mit einem stoffummantelten Fahrradschloss im Straßengraben. Am Lenker und Gepäckträger waren Fahrradtaschen angebracht. Das Fahrrad befindet sich in einem gepflegten Zustand. Vermutlich stammt das E-Bike aus einer Straftat. Hinweise zur Herkunft des Rades nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

