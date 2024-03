POL-LIP: Leopoldshöhe-Greste. Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt.

Lippe (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20./21.03.2024) drangen gegen 1:15 Uhr Unbekannte in die Büroräume einer Firma in der Pyrmonter Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten mindestens zwei männliche Täter gewaltsam durch eine Tür in das Gebäude. Im Inneren durchsuchten und durchwühlten sie mehrere Büros. Dabei wurden verschlossene Bürotüren aufgebrochen. Im Anschluss gelang den ...

