Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Kindern

Poggendorf, LK Vorpommern-Rügen (ots)

Am 04.03.2024 gegen 16:45 Uhr ereignete sich auf der B194 in Poggendorf, Landkreis Vorpommern-Rügen, ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Kindern. Die 37-jährige Fahrerin eines PKW Skoda befuhr gemeinsam mit ihrem 7-jährigen Sohn und der 5-jährigen Tochter die L 26 aus Richtung Kandelin in Richtung Rakow. Der 80-jährige Fahrer eines PKW Mercedes befuhr die B 194 aus Richtung Grimmen in Richtung Loitz. An der Kreuzung B 194 / L 26 missachtete die Fahrerin des Pkw Skoda die Vorfahrt und kollidierte mit dem Pkw Mercedes. Die beiden Kinder erlitten bei dem Verkehrsunfall einen Schock und wurden anschließend gemeinsam mit der 37-jährigen Fahrerin durch den Rettungsdienst in das Klinikum nach Greifswald verbracht. Alle beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger aus der Region. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro. Beide PKW waren nach dem Unfall weiter fahrbereit. Im Auftrag Olaf Haase Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg

