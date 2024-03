BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs und Diebstahl

Neuried/Altenheim (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch(28. Februar) bei einer Kontrolle am Grenzübergang in Neuried Altenheim ein gestohlenes Fahrzeug sichergestellt und in Verwahrung genommen. Die Überprüfung der Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) des PKW der Marke Mercedes Benz ergab eine schengenweite Ausschreibung zur Sachfahndung durch die österreichischen Behörden. Demnach wurde das Fahrzeug im ...

