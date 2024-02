Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an KFZ

Betzdorf (ots)

In der Nacht vom 09.02.2024 auf den 10.02.2024 gingen bislang unbekannte Täter einen geparkten PKW in der Gäulenwaldstraße in Betzdorf an, indem die Windschutzscheibe beschädigt und due Luft aus den Reifen gelassen wurde.

Die Polizei in Betzdorf bittet um sachdienliche Hinweise.

