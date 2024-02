POL-PDNR: Versuchter Einbruch in Tierfachgeschäft in Betzdorf

Nauroth (ots) - Am 09.02.2024 gegen 18:00 Uhr beabsichtigten sich zwei Kinder an dem dortigen Automaten Süßigkeiten zu ziehen. Plötzlich seien die Kinder von fünf vermummten Jugendlichen angegangen worden. Eines der Kinder wurde gezwungen, das Restgeld auszuhändigen, was der verängstigte Junge auch tat. Die vermummten Jugendlichen entfernten sich mit wenigen Euro Beute in Richtung Mörlen. Die Polizei in Betzdorf ...

mehr