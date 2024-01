Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Geld erbeutet - Nachtragsmeldung/Korrektur

Kappel-Grafenhausen (ots)

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen am Tatort im Laufe des Morgens abgeschlossen wurden, konnte festgestellt werden, dass die Täter bei ihrem Vorgehen kein Bargeld erbeuten konnten. Entgegen der Erstmeldung muss korrigierend mitgeteilt werden, dass sich der Tatort in der Rathausstraße 1, nicht in der Straße "Vorau" befindet. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Ersten Schätzungen zu Folge beläuft sich dieser auf einen hohen 5-Stelligen Betrag. Die Kriminalpolizei ist weiterhin auf der Suche nach Zeugen: Hinweise zu den tatverdächtigen Personen, dem Fahrzeug oder weiteren Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

/sa

Ursprungsmeldung vom 12.02.2024, 7:22 Uhr

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Geld erbeutet

Kappel-Grafenhausen In den frühen Morgenstunden kam es in der Straße Vorau in Kappel zu der Sprengung eines Geldautomaten. Zeugen wurden in Kappel kurz nach 4 Uhr durch einen lauten Knall auf den Vorfall aufmerksam und alarmierten die Polizei. Nach deren Eintreffen waren nach ersten Erkenntnissen zwei Unbekannten bereits mit einem dunklen Audi mit gelben Kennzeichen auf der Flucht in Richtung Autobahn. Über eine Schadenshöhe an der SB-Filiale ist aktuell noch nichts bekannt. Die polizeiliche Fahndung, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, führte bisher nicht zum Erfolg. Personen, die Hinweise zu möglichen Verdächtigen und Fahrzeugen auch an den Tagen vor der Sprengung machen können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0781 21-2820 in Verbindung zu setzen.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell