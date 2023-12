POL-UN: Bergkamen- PKW entwendet

Kamen (ots) - Zu zwei Wohnungseinbrüchen kam es am Dienstag (05.12.2023) in Kamen-Mitte. In der Zeit zwischen 13.25 Uhr und 16.20 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Marktstraße ein. Sie durchsuchten mehrere Schubladen und Schränke und entwendeten etwas Bargeld und Schmuck. In eine Wohnung im 4. Obergeschosse eines Mehrfamilienhauses an der Kämerstraße ...

