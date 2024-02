Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Offenburg (ots)

Gestern Morgen kam es am Bahnhof in Offenburg zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Zunächst wurde ein 38-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Der Mann konnte sich in der Kontrolle lediglich mit seinem ukrainischen Reisepass ausweisen, weitere aufenthaltsberechtigende Dokumente hatte er keine dabei. Zur weiteren Überprüfung seiner Identität sollte er auf die Dienststelle gebracht werden. Auf dem Weg dorthin kam es zu massiven Widerstandshandlungen, der 38-Jährige schlug und trat in Richtung der Beamten. Unter Hinzuziehung weiterer Streifen gelang es, den Mann zu beruhigen. Darüber hinaus versuchte er eine kleines Tütchen mit Betäubungsmitteln zu schlucken, was aber verhindert werden konnte. Bei den Widerstandshandlungen wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt, blieben aber dienstfähig. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

