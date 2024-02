Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt Ausweismissbrauch fest

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei Offenburg haben in der vergangenen Nacht einen Ausweismissbrauch festgestellt. Ein 38-jähriger Mann aus Syrien wurde als Insasse eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses am Grenzübergang Kehl Europabrücke angetroffen und polizeilich kontrolliert. In der Kontrolle zeigte der Mann den Beamten eine italienische Identitätskarte vor. Bei genauerer Inaugenscheinnahme und Abgleich der Person mit dem Lichtbild des Dokumentes wurde durch die Beamten festgestellt, dass es sich bei dem Mann nicht um die abgebildete Person auf der Identitätskarte handelte. Darauf angesprochen gab der Mann an, dass er syrischer Staatsangehöriger sei und in Deutschland einen Asylantrag stellen möchte. Das Dokument wurde sichergestellt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die zuständige Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.

