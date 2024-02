Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Offenburg/Kehl/Altenheim (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern drei Haftbefehle vollstreckt. Gestern Morgen wurde am Bahnhof in Offenburg ein 23-jähriger Mann aus Marokko festgenommen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 160 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Gestern Nachmittag wurde auf der B 28 Höhe Kehl-Kork ein 38-jähriger russischer Staatsangehöriger festgenommen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz. Der Mann bezahlte vor Ort die fällige Geldstrafe in Höhe von 477 Euro und konnte seine Reise anschließend fortsetzen. Kurze Zeit darauf wurde am Grenzübergang Neuried/Altenheim ein 25-jähriger Mann aus Mazedonien polizeilich kontrolliert. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit mit dem vorsätzlichen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Er konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 540 Euro bezahlen und im Anschluss seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell