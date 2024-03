Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Jerxen-Orbke. Motorradfahrer fährt auf - leicht verletzt.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (20.03.2024) ereignete sich auf der Lageschen Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 38-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 16 Uhr befuhr der Mann aus Detmold mit seiner Yamaha die Lagesche Straße in Richtung Lage. Dabei übersah er ca. 150 m vor der Kreuzung Pivitsheider Straße/Friedrichshöhe eine vorausfahrende 20-jährige BMW-Fahrerin aus Bad Salzuflen, die verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Motorradfahrer fuhr auf das Auto auf und stürzte auf die Fahrbahn. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Falls Sie Zeuge des Unfalls geworden sind, wenden Sie sich bitte mit Ihren Hinweisen an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090.

