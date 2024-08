Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung des Ostalb Kreises: Brand, Zeugenaufruf, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Brand von Gartenhütten

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr gerieten mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts zwei Gartenhütten in der Eutighofer Straße in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd und Großdeinbach rückte mit 9 Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften an und löschte den Brand fachgerecht. Der Schaden wird auf ca. 20.000,- Euro beziffert. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

Heubach: Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Freitagnachmittag befuhr ein 87-jähriger mit seinem Mercedes die Hauptstraße in Fahrtrichtung Bartholomä. Hier fuhr er falsch herum in den Kreisverkehr ein und gefährdete hierbei einen unbekannten Rollerfahrer. Anschließend bog er auf den Parkplatz einer Bäckerei ein und stieß hier leicht gegen die Gebäudewand. Es entstand jedoch nur durch Zufall kein Sachschaden. Der 87-jährige kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Rollerfahrer bzw. weitere Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 3580 melden.

Gschwend: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitagnachmittag gegen 17:40 Uhr befuhr ein 23-jähriger Suzuki Fahrer die Landstraße 1080 von Gschwend kommend in Fahrtrichtung Hundsberg. Hierbei verliert er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte alleinbeteiligt. Er verletzte sich leicht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.000,- Euro beziffert.

Lorch: Verkehrsunfall

Am Freitagabend gegen 18:32 Uhr befuhr ein 35-jähriger Piaggio Fahrer die Landesstraße 1154 von Lorch kommend in Fahrtrichtung Alfdorf. Kurz vor der Kreisgrenze bei Bruck schätzt er die Rechtskurve falsch ein. Dadurch kam er zu weit nach links auf die Gegenfahrspur und kollidiert seitlich mit einem 53-jährigen Opel Fahrer. Der Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entsteht Sachschaden bei beiden Fahrzeugen in Höhe von 15.000,- Euro.

