Polizei Köln

POL-K: 240328-4-K Zeugensuche nach Diebstahl eines historischen Wohnwagens aus dem Jahr 1963

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl eines historischen Wohnwagens aus einer Tiefgarage auf der Glashüttenstraße in Köln-Porz sucht die Polizei Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge stand der am Deichselkopf gesicherte Wohnwagen der Marke Hymer aus dem Jahr 1963 seit Juli 2023 auf dem Stellplatz. Den Diebstahl stellte der Eigentümer (74) am Donnerstag (7. März) fest und meldete ihn bei der Polizei. Der Caravan soll mit 12-Zoll-Reifen sowie im Innenraum mit einer auffälligen Außenbelüftung an der linken Seitenwand ausgestattet sein.

Hinweise zu dem entwendeten Wohnwagen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ja/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell