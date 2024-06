Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall auf Parkplatz in Stolzenau

Stolzenau (ots)

Stolzenau (ZIE)

Am Montag, 03. Juni 2024, meldete ein 27jähriger Geschädigter aus Stolzenau, daß soeben, gegen 13.30h, sein auf dem Parkplatzgelände "Am See" in Stolzenau geparkter Pkw beschädigt worden sei. Er habe die Situation beobachten können, wonach eine Pkw-Führerin aus einer Parklücke rechts von seinem Pkw rückwärts ausgeparkt habe und hierbei seinen Pkw beschädigte. Im Anschluß setzte die Verursacherin ihre Fahrt fort, ohne ihre Beteiligung am Verkehrsunfall anzuzeigen.

Anhand des vom Geschädigten abgelesenen Kennzeichens der Verursacherin konnte diese durch die Polizei Stolzenau ermittelt und an ihrer Wohnanschrift in Steyerberg festgestellt werden. An ihrem Pkw konnten Beschädigungen erkannt werden, die zu den Schäden am Pkw des Geschädigten passten.

Gegen die 20jährige wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell