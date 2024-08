Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Aalen - Wasseralfingen: Gegen Hauswand geprallt

Am Sonntag (18.08.2024) gegen 17:20 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem PKW VW die Braunenbergstraße in Aalen - Wasseralfingen in Richtung Ortsmitte. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 19-Jährige, auf Höhe der Rosenstraße, nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach eine kleine Steinmauer mit Hecke und prallte schließlich gegen ein Wohnhaus. Sowohl der 19-jährige Fahrer als auch die vier Mitfahrer im Alter von 19 und 20 Jahren blieben unverletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Bei dem 19-jährigen Fahrer musste eine Blutentnahme veranlasst werden, da er offenbar unter Drogenbeeinflussung stand. An der Unfallstelle waren neben mehreren Rettungswagen auch die Feuerwehr Aalen im Einsatz.

