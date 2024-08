Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin prallt in Fußgängerin mit Kinderwagen (09.08.2024)

Konstanz (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall auf dem Fuß- und Radweg an der Unterführung Alte Rheinbrücke/Spanierstraße am Freitagnachmittag in eine Fußgängerin mit Kinderwagen geprallt. Gegen 15 Uhr fuhr eine 27-Jährige auf dem Radweg über die Alte Rheinbrücke und bog dahinter nach links in Richtung Unterführung ab. An der Unterführung bog sie erneut nach links ab um in Richtung Spanierstraße weiterzufahren. Dabei geriet sie auf den parallel verlaufenden Fußweg und kollidierte dort mit einer 39-jährigen Frau, die ihre 2 Jahre alte Tochter in einem Kinderwagen schob. Durch den Zusammenstoß fiel das Kind aus dem Wagen, die Mutter kam zu Fall. Beide verletzten sich dabei. Die Radlerin stürzte ebenfalls, stieg jedoch anschließend wieder auf ihr Fahrrad und entfernte sich von der Örtlichkeit. Der Begleiter der 27-Jährigen kümmerte sich bis zum Eintreffen eines Rettungswagens indes um die Verletzten. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

