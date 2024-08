Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Büsingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Unfall auf der "Alte(n) Schaffhauser Straße" - insgesamt rund 38.000 Euro Blechschaden (10.08.2024)

Büsingen am Hochrhein (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 38.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagvormittag auf der "Alte(n) Schaffhauser Straße" ereignet hat. Ein 70-Jähriger fuhr mit einer Mercedes der E-Klasse aus einer Grundstückseinfahrt, übersah dabei einen von rechts kommenden Audi A6 eines 39 Jahre alten Mannes und touchierte den Wagen im hinteren Bereich. Durch den Zusammenstoß abgewiesen prallte der Audi anschließend gegen ein rechts der Grundstückseinfahrt stehendes Postauto. An dem E-Vito entstand dadurch ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro, den Schaden an der E-Klasse schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro und die Beschädigungen an dem Audi auf etwa 20.000 Euro.

