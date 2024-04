POL-PDKO: Gemeinsame Pressemeldung anlässlich des Mittelrheinischen Weinfrühlings am 28.04.2024 in Boppard

Vallendar (ots) - Hellenstraße, 56179 Vallendar Am Samstag, den 27.04.24 gegen 15:00 Uhr, kam es in der Hellenstraße in Vallendar, im Bereich des REWE Marktes, zu einem Verkehrsunfall. Ein, wie sich im Nachgang herausstellte, alkoholisierter Radfahrer fuhr hierbei auf ein stehendes Fahrzeug auf und kam zu Fall. Zwar zog er sich glücklicherweise hierbei keine Verletzungen zu, verursachte jedoch einen Sachschaden am ...

mehr