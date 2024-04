Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Radfahrer

Vallendar (ots)

Hellenstraße, 56179 Vallendar

Am Samstag, den 27.04.24 gegen 15:00 Uhr, kam es in der Hellenstraße in Vallendar, im Bereich des REWE Marktes, zu einem Verkehrsunfall. Ein, wie sich im Nachgang herausstellte, alkoholisierter Radfahrer fuhr hierbei auf ein stehendes Fahrzeug auf und kam zu Fall. Zwar zog er sich glücklicherweise hierbei keine Verletzungen zu, verursachte jedoch einen Sachschaden am Fahrzeug.

Bei dem 37-jährige Radfahrer aus Niederwerth konnten die Beamten schließlich eine Atemalkoholkonzentration von 2,67 Promille festgestellt werden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

