POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Romeiasstraße verletzt (10.08.2024)

Singen (ots)

Bei einem Unfall auf der Romeiasstraße ist am Samstagmittag ein Radfahrer verletzt worden. Ein 38-Jähriger war mit einem Damenrad auf der Romeiasstraße in Richtung Ekkehardstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 17 fuhr zeitgleich eine unbekannte Autofahrerin in den Verkehr ein und touchierte dabei den am Fahrrad des Mannes angehängten Anhänger, woraufhin dieser stürzte. In einem folgenden kurzen Austausch zwischen den beiden lehnte der 38-Jährige eine ärztliche Versorgung ab und setzte seine Fahrt anschließend fort. Nachdem sich sein Gesundheitszustand jedoch im Verlauf des Tages verschlechterte, verständigte eine Mitbewohnerin den Rettungsdienst, der ihn schließlich in ein Krankenhaus brachte.

Zu der unbekannten Autofahrerin ist lediglich bekannt, dass sie etwa 20 Jahre alt war, blonde Haare hatte, eine Brille trug und einem weißen Wagen unterwegs war.

Zeugen des Unfalls und die unbekannte Autofahrerin werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

