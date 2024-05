Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt, Handgreiflichkeiten nach Streit um geparktes Auto

Mainz-Oberstadt (ots)

Bei Streitigkeiten um ein vermeintlich ungünstig geparktes Auto in der Mainzer-Oberstadt, musste am Mittwochmittag die Polizei anrücken.

Gegen Mittag parkte ein 33- jähriger Mainzer sein Auto in der Berliner Straße in Mainz am Fahrbahnrand. Ein 51- jähriger Passant monierte die Art und Weise des geparkten Autos lautstark im Vorbeigehen. Da sich der Halter des Wagens nur unweit davon in einem Café aufhielt und den Unmut des 51-Jährigen mitbekam, kam es zum Streit.

In dessen Verlauf warf der 33-jährige Fahrer zunächst eine Zuckerdose auf den Boden, vermutlich um seinem Unmut Nachdruck zu verleihen und schlug dem Passanten der sich über sein geparktes Auto beschwerte, anschließend ins Gesicht.

Bei dem Wurf der Zuckerdose wurde glücklicherweise niemand getroffen oder verletzt.

Eine Polizeistreife wurde hinzugezogen und gegen den 33-Jährigen wird nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Eine medizinische Versorgung des 51-jährigen Passanten war vor Ort nicht notwendig.

