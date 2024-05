Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Winterhafen Verkehrsunfall - Radfahrerin verletzt

Mainz - Winterhafen (ots)

Dienstag, 14.05.2024 - 08:40 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Joggerin und einer Radfahrerin kam es am Dienstagmorgen am Stresemann-Ufer. Eine 52-jährige Radfahrerin aus Mainz war vom Winterhafen kommend, das Ufer entlang gefahren in Richtung Mainz-Neustadt. In Höhe der Fußgängerbrücke kamen ihr zwei Joggerinnen entgegen, wovon eine auf die Fußgängerbrücke abbiegen wollte. Hierbei kollidierte sie mit der Radfahrerin, die dabei leicht verletzt wurde. Die beiden Joggerinnen blieben bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes vor Ort, hinterließen jedoch ihre Personaldaten nicht.

Die betreffende Joggerin wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell