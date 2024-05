Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt Flüchtige Ladendiebe

Mainz - Innenstadt (ots)

14.05.2024, 09:30 Uhr

Am Dienstagvormittag meldete sich die Marktleiterin eines Supermarktes in der Großen Bleiche und berichtete über zwei flüchtige Ladendiebe. Ihren Angaben nach hatte sie eine Frau beobachtet, wie sie Nahrungsmittel in ihre Tasche gesteckt hatte. Zusammen mit einem Mann, war die Frau schließlich an die Kasse gegangen, um andere Waren zu bezahlen. Dort von der Marktleiterin angesprochen, händigte die Frau die gestohlenen Lebensmittel wieder aus. Als sie hörte, dass die Polizei hinzugerufen werden soll, flüchtete sie mit dem Mann in unbekannte Richtung.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1 - weiblich, grauer XXL-Pullover, blaue Sporttasche Täter 2 - männlich, Basecap, schwarzer Rucksack der Marke "Puma".

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell