POL-PPMZ: Mainz - Volkspark; Schlägerei die keine ist und am Ende dann doch irgendwie

Mainz - Innenstadt (ots) - 14.05.2024, 09:30 Uhr Am Dienstagvormittag meldete sich die Marktleiterin eines Supermarktes in der Großen Bleiche und berichtete über zwei flüchtige Ladendiebe. Ihren Angaben nach hatte sie eine Frau beobachtet, wie sie Nahrungsmittel in ihre Tasche gesteckt hatte. Zusammen mit einem Mann, war die Frau schließlich an die Kasse gegangen, um andere Waren zu bezahlen. Dort von der ...

mehr