POL-Lebach: Unfallflucht, Zeugen gesucht

Saarwellingen (ots) - Am 23.12.2023, gg 16:00 Uhr, wurde einer 86-jährigen Dame beim Einkauf in der Edeka-Filiale Saarwellingen, vermutlich im Bereich der Getränke, der Geldbeutel entwendet. Auffällig war dabei, dass sie mehrfach von zwei jungen Frauen in ein Gespräch verwickelt wurde. Vermutlich wurde sie hierdurch abgelenkt, um den Diebstahl zu ermöglichen. Die Polizeiinspektion bittet in dieser Sache um die ...

mehr