Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hechtsheim; Erneut falsche Telekommitarbeiter in Mainz unterwegs

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Mittwochmittag gegen 12 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann bei einer 85-Jährigen in der Straße "Am Heuergrund" und gab sich dort als Telekommitarbeiter aus. Er gab an, dass er den Stromzähler ablesen und Steckdosen überprüfen müsse. Seine Geschichte untermauerte er, indem er der 85-Jährigen einen angeblichen Dienstausweis vorzeigte.

Beide gingen daraufhin in das Gebäude, ohne jedoch die Haustür hinter sich zu verschließen. Dies machte sich ein zweiter Täter zu Nutze und folgte unaufgefordert wenig später nach.

Etwa eine halbe Stunde verbrachten die zwei Täter, teils unbeaufsichtigt, in der Wohnung bis sie diese wieder verließen. Erst später fiel der Mainzerin auf, dass ein Schmuckkasten entwendet wurde.

Der erste Täter soll ca. 40-45 Jahre alt und ca. 170cm groß gewesen sein. Er habe kurze hellbraune Haare und einen kleinen, stoppeligen Kinnbart gehabt. Zudem habe er akzentfrei deutsch gesprochen. Sein Mittäter soll etwas älter und größer gewesen sein. Er habe einen dunklen Schnurrbart und eine Regenjacke getragen. Auch er habe akzentfrei deutsch gesprochen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell