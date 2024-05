Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ammerbuch: Unfall mit 62.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend (09.05.2024) ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg in Fahrtrichtung Singen ein Unfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 62.000 Euro entstand. Ein 54-jähriger Lexus-Fahrer wollte gegen 21.10 Uhr eine vorausfahrende 67 Jahre alten Skoda-Lenkerin überholen und wechselte hierzu auf die linke Spur. In diesem Moment fuhr von hinten ein 29-jähriger Maserati-Fahrer heran, der auf der Strecke ohne Tempolimit vermutlich mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Obwohl der 29-Jährige noch versuchte mittels Gefahrenbremsung ein Auffahren zu verhindern, prallte er letztlich gegen den Lexus. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Maserati teilweise auf die rechte Spur geschleudert, wo er im weiteren Verlauf auch noch mit dem Skoda zusammenstieß. In den drei in den Unfall verwickelten Fahrzeugen befanden sich neben den genannten noch fünf weitere Personen. Glücklicherweise wurde vermutlich niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr nur einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen, was jedoch aufgrund geringen Aufkommens zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen führte. Der Maserati und der Lexus waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

