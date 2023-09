Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brennender Pkw

Weimar (ots)

Am Dienstagnachmittag parkte die 45jährige Halterin eines Pkw Volvo selbiges Fahrzeug in der Schwanseestraße. Als sie wieder losfahren wollte, gab es einen Knall und der Motor ging in Flammen auf. Das Feuer konnte gelöscht werden, bevor es auf andere Fahrzeuge übergriff. Der entstandene Schaden ist noch nicht bezifferbar.

